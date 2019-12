Slovakia Defeat Kazakhstan 3-1 at U20 World Hockey Championships

Trinec, December 27 (TASR) – Slovakia’s national ice-hockey team defeated Kazakhstan 3-1 in its opening game of the 2020 World Junior Ice Hockey Championships in Trinec, the Czech Republic on Friday.



Slovakia are due to face the defending champions Finland on Saturday.

Slovakia – Kazakhstan 3-1 (0-0, 1-1, 2-0)

Goals: 25. Okuliar (Knažko, Čajkovič), 58. Tkáč (Mrázik, Mudrák), 60. Džugan – 30. Musorov (Butenko)

Referees: Schrader (Germany), Tscherrig (Switzerland) – Lederer (the Czech Republic), Nordlander (Sweden).

Penalties: 7-5 (minor), Turan and Alexandrov 10 minutes each for brute fouls.

Power plays: 1-1

Short-handed goals: 0-0

Attendance: 4,915

Slovakia: Hlavaj – Dlugoš, Bučko, Kňažko, Vitaloš, Mudrák, Česánek, Turan – Faško-Rudáš, M. Minárik, Džugan – Okuliar, Kováčik, Čajkovič – Mrázik, Paulíny, Tkáč – Jendek, Ďurina, J. Minárik

Kazakhstan: Nurek – Gajtamirov, Dikhanbek, Butenko, Korolev, Katassonov, Shlyshkov, Muratov, Shaykhmeddenov – Bujalski, Demin, Sajko – Musorov, Chaporov, Bojko – Ashukanov, Bondarenko, Omirbekov – Alexandrov, Lyapunov, Shalov