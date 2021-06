Slovakia Defeat Poland 2-1 in First Match at UEFA EURO

Saint Petersburg, June 14 (TASR) – Slovakia’s national football team defeated Poland 2-1 in the opening match of the UEFA EURO 2020 E Group in Saint Petersburg, Russia on Monday.

Slovakia are due to face Sweden on Friday, again in Saint Petersburg.

Poland – Slovakia 1-2 (0-1)

Goals: 46. Linetty – 18. Szczęsny (Own Goal), 69. Škriniar

Booked: Krychowiak – Hubočan

Sent off: 62. Krychowiak (Poland)

Referees: Hategan – Ghinguleac, Gheorghe (all Romania)

Poland: Szczęsny – Bereszyňski, Glik, Bednarek – Jóžwiak, Krychowiak, Linetty (Frankowski , Rybus (74. Puchacz) – Klich (85. Moder), Zieliňski (85. Šwiderski) – Lewandowski

Slovakia: Dúbravka – Pekarík (79. Koscelník), Šatka, Škriniar, Hubočan – Kucka, Hromada (79. Hrošovský) – Haraslín (87. Ďuriš), Hamšík, Mak (87. Suslov) – Duda (90.+2 Greguš)