Slovakia Lose 1-8 to Finland at U20 World Hockey Championships

Třinec, December 27 (TASR) – Slovakia’s national ice-hockey team was defeated soundly 1-8 by Finland in game two at the 2020 World Junior Ice Hockey Championships in Tř goinec, the Czech Republic on Saturday.

In their first game at the tournament, Slovakia on Friday defeated Kazakhstan 3-1.

They’re due to face Switzerland on Monday.

Finland – Slovakia 8-1 (2-0, 5-1, 1-0)

Goals: 5. Puistola (Oden, Tanus), 14. Ak. Räty (Ranta, Aa. Räty), 28. Oden (Tanus, Heinola), 29. Aa. Räty (Killinen, Maccelli), 34. Kokkonen, 35. Erholtz, 40. Ak. Räty (Maccelli, Heinola), 53. Petman (Hatakka) – 37. Džugan (Tkáč, Mudrák)

Referees: Fateyev (RUS), Hejduk (CZE) – Bowles (USA), Obwegeser (SUI).

Penalties: 5-4 (minor), Okuliar 10 minutes for unsportsman-like conduct

Power plays: 2-1

Short-handed goals: 1-0

Attendance: 4,915

Finland: Annunen – Nousiainen, Thomson, Hatakka, Heinola, Utunen, Kokkonen, Seppälä, Honka – Maccelli, Saarela, Killinen – Puistola, Tanus, Oden – Ak. Räty, Aa. Räty, Ranta – Erholtz, Petman

Slovakia: Vyletelka (35. Hlavaj) – Dlugoš, Bučko, Kňažko, Vitaloš, Mudrák, Česánek, Turan – Faško-Rudáš, M. Minárik, Džugan – Okuliar, Kováčik, Čajkovič – Mrázik, Paulíny, Tkáč – Jendek, Ďurina, J. Minárik